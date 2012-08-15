〔英国债市〕英债期货触及六周低点,跟随德债下滑

路透伦敦8月15日电---英国公债期货周三跌至六周低点,大致跟随德债期货大跌的走势.英债未受英国央行会议记录及强劲的就业数据影响.

9月英债期货FLGU2收低78个跳动点,报119.79,接近日低119.71,这是7月5日来最低水准.

可比德债期货FGBLU2跌幅达到102个跳动点,此前跌穿技术支撑位.

周二,美国零售销售数据高于预期拖累美国公债、英债和德债大跌,周三在美国市场开盘后,英债进一步下滑,因投资人权衡是否美联储会在9月出台新的刺激措施.

10年期英债收益率GB10YT=RR上涨7个基点,报1.67%,但较可比德债收益率EU10YT=RR利差日内收窄约2个基点,报12个基点,为逾一周最窄.

英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案.之前英国央行刚在7月份将资产购买计划扩大500亿英镑.

MPC的九名委员全票通过维持7月达成的3,750亿英镑资产购买目标,但部分决策者认为这一决定是"艰难权衡"的结果,认为有充分理由扩大该目标.此观点与上周央行总裁金恩传递出的信息相悖,其称没有进一步扩大印钞的迫切需要.[ID:nSB1726792]

周四市场将关注英国7月零售销售数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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