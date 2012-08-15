〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升,因基金买盘和大豆期货劲升

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,受基金买盘和大豆期货大涨带动.
一农业气象学家周二表示,本周美国中西部种植带几乎所有地区都有少量降雨和降温,将有助于稳定玉米和大豆作物因旱灾受损恶化的情况.
中国国家粮油信息中心周三发布的月报中预计,全球第二大玉米消费国--中国今年玉米产量将达到1.97亿吨,同比增长2.19%.
12月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为56.
12月玉米合约CZ2大涨15美分,结算价报8.04美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为271,238口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。