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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 05:30 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货攀升,因基金买盘和大豆期货劲升

路透8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,受基金买盘和大豆期货大涨带动.

一农业气象学家周二表示,本周美国中西部种植带几乎所有地区都有少量降雨和降温,将有助于稳定玉米和大豆作物因旱灾受损恶化的情况.

中国国家粮油信息中心周三发布的月报中预计,全球第二大玉米消费国--中国今年玉米产量将达到1.97亿吨,同比增长2.19%.

12月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为56.

12月玉米合约CZ2大涨15美分,结算价报8.04美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为271,238口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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