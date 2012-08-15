〔纽约汇市〕美元上涨,因对美联储进一步放宽政策的期望降温

* 美元指数上涨

* 美国经济数据改善令美联储进一步放宽政策的机率降低

* 美国7月工业生产增幅为4月来最快,CPI持平

* 传闻欧洲央行储备多元化,沽出欧元.

路透纽约8月15日电---美元兑日圆周三触及一个月高位,兑欧元走强,此前美国公布的经济数据强劲,提振美国公债收益率,令美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放宽政策的预期降温.

周三公布的数据显示,美国7月工业生产增幅为4月来最大,房屋建筑商8月信心触及逾五年最高水准.

周二已有数据显示美国7月零售销售为四个月首次上升,令分析师总结出全球最大的经济体在第二季经济放缓将是暂时的.

"尽管单靠一两个数据无法真正改变投资人对美联储货币政策前景的看法,但在未来几周如果美国数据持续有惊喜,则会确实令投资人缩减对美联储推出更多宽松政策的预期,美元兑其他主要货币将可能上涨."华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席分析师Omer Esiner表示.

美元指数.DXY升0.23%,至82.668.

欧元再度承压,交易商指有传闻称欧洲央行将储备多元化至瑞典克朗和英镑,出售欧元.

欧元兑美元EUR=跌0.3%,报1.2285美元,欧元兑日圆EURJPY=跌0.1%,报96.91日圆.

但有一家银行押注欧元兑美元并不会出现大规模的跌势.

"欧元/美元从最佳水准回落,但这看上去更像是盘整,而不是长期跌势的开始."汇丰控股周三给客户的报告中写道."如果欧元区没有更惨淡的消息传出,"这可能是建立欧元多头仓位的好时机.

汇控相信,欧元可能在1.2240-50水准获得一些支撑性买盘.但如果选择权相关卖压加重,欧元可能跌穿1.22美元.

成交清淡令走势被夸大.鉴于欧洲央行可能重启购买公债计划以拉低西班牙和意大利借款成本的前景,投资人仍对大举抛售欧元持谨慎态度.

希腊总理下周将同欧元区领导人举行上任后的首次会晤.他将努力令欧元区领导人放心,他将承诺实施更多撙节措施,并判断是否会给予他更多时间推行.

美元兑日圆JPY=升0.22%,报78.89日圆,根据路透数据,稍早一度升至79.04日圆的一个月高位.美元/日圆走势对美国公债走势尤为敏感,美国公债收益率上升增加了美元计价资产的吸引力.

指标10年期美国公债US10YT=RR跌20/32,收益率报1.805%.

交易商报告,在79日圆上方有卖单,德国商业银行技术分析师表示,如果美元收盘能够在其200日移动均线切入位约79.19日圆之上,则可能升至6月25日高位80.63日圆.

一些分析师和交易商表示,美元升势可能有限,因8月日本机构投资人可能会有资金汇回.

通常8月会有大规模的美国公债赎回和票息支付.持有美国公债的日本投资人可能出售美元/日圆,以将部分所得汇回.

因投资人对美联储可能早至9月就推出新一轮量化宽松政策的臆测甚嚣尘上,美元一直承压.但分析师表示,如果美国数据显示经济不断改善,对进一步刺激措施的需求将降低,会有助美元反弹.

今日稍早,美国公布数据显示纽约州制造业在8月意外萎缩,为去年10月来首见,且另一数据显示美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月持平后,美元兑日圆一度缩减涨幅.(完)

--编译 李军;审校 母红

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