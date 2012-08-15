〔美股业绩〕应用材料第三季营收同下调后的预期相符

路透旧金山8月15日电---全球晶片设备生产龙头企业应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周三公布会计年度第三季营收为23.4亿美元,去年同期为27.9亿美元.该公司近期警告担心经济的半导体生产商减少订单.

应用材料公布,会计年度第三季净利为2.18亿美元,或每股盈利(EPS)0.17美元,去年同期分别为4.76亿美元和0.36美元.

7月初,应用材料下调全年目标,因晶片生产商订单骤降.

该公司周三表示,预计当前的第四季度营收将较第三季减少25-40%,区间中点将约为15.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计该公司第三季营收为23.2亿美元,第四季营收为19.4亿美元.

第三季非GAAP每股盈利为0.24美元,分析师预估均值为0.22美元.

公布业绩后,应用材料股价下挫3.30%,报11.41美元,该股在Nasdaq市场常规交易时段收高0.77%.(完)

--编译 李军;审校 母红