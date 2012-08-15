〔美股业绩〕思科第四季业绩超预期,并大幅上调派息

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透8月15日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三公布的季度营收和盈利均超过预期,拜节省成本和正在进行的重组计划所赐.
"我高兴的宣布将2013会计年度第一季季度派息增加75%,至每股0.14美元."公司财务长在声明中表示.
思科公布,不计入特殊项目的第四季净利为25亿美元,或每股盈利(EPS)0.47美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计EPS为0.45美元.
期内营收按年增加4%,报117亿美元,市场预估为116.1亿美元.
公布业绩后,思科盘后大涨至18.22美元,该股在Nasdaq市场收高1%,报17.35美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。