〔美股业绩〕思科第四季业绩超预期,并大幅上调派息

路透8月15日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三公布的季度营收和盈利均超过预期,拜节省成本和正在进行的重组计划所赐.

"我高兴的宣布将2013会计年度第一季季度派息增加75%,至每股0.14美元."公司财务长在声明中表示.

思科公布,不计入特殊项目的第四季净利为25亿美元,或每股盈利(EPS)0.47美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计EPS为0.45美元.

期内营收按年增加4%,报117亿美元,市场预估为116.1亿美元.

公布业绩后,思科盘后大涨至18.22美元,该股在Nasdaq市场收高1%,报17.35美元.(完)