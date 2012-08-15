〔加拿大汇市〕加元/美元触及逾三个月高位,兑欧元创新高

路透多伦多8月15日电---加元兑美元周三升至逾三个月高位,兑欧元创新高,此前美国公布的经济数据支撑了美联储进一步推出刺激措施的可能性.

美国公布7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月持平,按年增幅为逾一年半最低,给予美联储进一步放宽政策应对高失业率的空间.

加元兑包括普跌的欧元在内的许多货币都上涨,欧元兑加元EURCAD=触及1.2135加元或0.8241欧元的纪录低点.

加元/美元CAD=D4日高报0.9887加元或1.0114美元,这是5月4日来最高.

加元兑美元收报0.9890加元或1.0111美元,周二收报0.9919加元或1.0082美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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