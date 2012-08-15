〔美国股市〕龟速上行,缺乏刺激因素令市场陷于窄幅区间

* 夏季成交枯竭

* 选择权相关活动可能令标普500指数困于1,400点附近

* 市场缺乏新刺激因素,变动不大

* 道指微跌0.06%,标普500指数收高0.11%,Nasdaq指数上涨0.46%

路透纽约8月15日电---美国股市周三再度陷于窄幅交投区间,标普500指数和Nasdaq指数仅小幅收涨,延续看似正缓慢展开的涨势.

指标标普500指数离三个月最高收位仅一步之遥,但由于业绩期接近尾声,且许多交易商离场,成交非常清淡.

未来几日,影响市场的最大因素可能是选择权市场,大量8月买卖权的执行价集结在标普500指数1,400点水准附近.

如果该指数收在或非常接近1,400点,这些选择权将在周五到期时一文不值.这意味着造市商有动力让这种情况发生,或将该指数"定"在1,400点.

在过去九个交易日中标普500指数有七日上涨,但因夏季假期和欧洲缺乏新消息,成交极为清淡.周三,纽交所,美国证券交易所和Nasdaq的综合成交量为约47.9亿股.远低于去年日均值78.4亿股.

"我认为(标普500指数)在1,405点面临技术阻力,这是5月初的收盘高位.之后该指数就没到过这个水准,在有刺激因素可令指数一举升穿该水准前,市场可能呈现盘整."嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示.

标普500指数8月初上涨,并触及5月初来最高水准,因市场预期美国和欧元区央行将在9月采取措施刺激经济.

全球最大的农用设备生产商Deere & Co (DE.N)大跌6.3%,报75.10美元,该公司公布的季度盈利低于预期,指因中国、印度等新兴市场的销售疲软.同业卡特彼勒(CAT.N)跌0.3%,报87.61美元,对道指的拖累最大.

办公用品连锁店Staples Inc (SPLS.O)急挫14.6%,报11.49美元,该公司公布的季度营收低于预期,因北美、欧洲和澳洲的需求疲弱,并预计会计年度营收持平.

道琼工业指数.DJI小跌7.36点,或0.06%,至13,164.78点;标准普尔500指数.SPX收涨1.60点,或0.11%,至1,405.53点.Nasdaq指数.IXIC上扬13.95点,或0.46%,至3,030.93点.

经济数据方面,美国7月工业生产增长0.6%,为4月来最快.制造业又迈出稳健一步,暗示经济获得动能的潜在韧性.

但纽约联储公布的8月制造业指数逊于预期,且为去年10月来首次萎缩.另外,劳工部公布7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月持平,同比增幅为2010年11月来最小.

全美住宅建筑商协会(NAHB)周三公布,美国住宅建筑商人气在8月升至逾五年最高,这是楼市开始好转的最新迹象.8月NAHB/Wells Fargo房屋市场指数从7月的35升至37,优于分析师预计的较上月持稳.[US-ECI-CMN]PHLX地产股指数.HGX升0.3%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI