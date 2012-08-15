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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 05:37 BJT

〔加拿大股市〕收在一个月高位,银行股领涨

路透多伦多8月15日电---加拿大主要股指周三收在一个月高位,受权重股小涨扶助,但投资人对美国或中国缺乏刺激措施感到不安.

权重银行股涨幅最大,但交易商表示,整体成交清淡.

美国今日公布的经济数据好坏不一,令投资人对美联储是否会采取进一步措施刺激经济仍不确定.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高51.83点,或0.4%,报11,905.44点,为7月7日来该指数首次收在11,900点之上.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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