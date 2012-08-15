〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨2.4%,受助于现货市场强劲

路透8月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬2.4%,终止此前两日跌势,交易商称因现货市场走强以及传言称主要购买国中国寻求买入美国大豆.

过去几天,数家美国大豆加工厂上调了对该商品的现货出价,幅度在每蒲式耳10-15美分,因农场主供货放缓.

交易商表示,由于豆粕价格接近纪录水准,大豆加工厂的利润率较为强劲,促使加工厂购买和压榨大豆.

盘中交投清淡,大豆、豆粕和豆油期货成交量均远低于250日均值.

美国中西部近乎所有的作物种植带本周迎来少量降雨和气温下降,预计将令大豆受旱情影响进一步恶化的情况放缓.大豆作物已经因半个世纪来最为严重的旱灾而受损.

中国大量进口大豆的状况料将很快告一段落,因该国油籽加工厂减少购买量.由于美国乾旱造成价格上涨,且北京方面控制国内价格,这些加工厂的利润率受到挤压.

11月大豆期货SX2大涨36-1/2美分,报16.34-1/2美元.

8月豆粕合约SMQ2升4.5美元,收报每短吨530.8美元.

8月豆油合约BOQ2跌0.12美分,报每磅52.83美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为128,916口,豆粕期货为56,577口,豆油期货为72,218口.

以下为CBOT农产品期货在2000GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 794.00 14.25 1.8% 22.8%

CBOT大豆Sc1 1659.75 36.25 2.2% 38.5%

CBOT豆粕SMc1 520.00 13.40 2.7% 68.1%

CBOT豆油BOc1 53.07 0.28 0.5% 1.9%

CBOT小麦Wc1 846.75 7.00 0.8% 29.7%

CBOT稻米RRc1 1516.50 -12.50 -0.8% 3.8%

EU小麦BL2H0 256.25 1.25 0.5% 26.5%

NYMEX原油期货CLc1 94.20 0.77 0.8% -4.7%

道琼工业指数.DJI 13,164 -9 -0.1% 7.7%

现货金XAU= 1604.01 5.97 0.4% 2.6%

欧元/美元EUR= 1.2286 -0.0036 -0.3% -5.1%

美元指数.DXY 82.6650 0.1820 0.2% 3.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 728 -22 -2.9% -58.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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