〔英国债市〕英债期货触及六周低点,受零售销售数据及新债发售打压

路透伦敦8月16日电---英国公债期货周四跌至六周低点,因零售销售数据强劲,且有新债发售,英债表现远不及德债.
9月英债期货FLGU2收低6个跳动点,报119.73,这是7月5日来最低收盘水准,脱离盘中稍早触及的六周低点119.56.
可比德债期货FGBLU2收高37个跳动点,打破过去一周英债同德债亦步亦趋的走势形态.
10年期英债收益率GB10YT=RR上涨2个基点,报1.70%,但较可比德债EU10YT=RR收益率差在零售销售数据公布后不就一度大幅扩宽,但在英国标售15亿英镑2034年到期英债获得强劲需求后,收益率差收窄,但在余下时间再度扩阔,1600GMT,该收益率差扩阔5个基点,报17个基点,为8月10日来最宽.
英国统计局周四公布,7月零售销售意外增长,且6月数据上修,增强了消费者支出将帮助英国经济摆脱衰退的寄望.[ID:nSB1729316]
在因伦敦奥运四周没有发债后,英国债务管理局在未来七天计划大量发债,下周二将标售12.5亿英镑2029年到期通膨保值债券、下周四将发售37.5亿英镑票息为5%的2018年到期英债.(完)
--编译 李军;审校 母红
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