〔欧洲股市〕银行类股提振大盘收高,投资者仍期待刺激政策

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数收高0.3%,Euro STOXX 50指数升1.1%

* 交易商称技术面出现"黄金交叉"刺激买盘

路透伦敦8月16日电---欧洲股市周四上扬,距离2012年高位咫尺之遥.银行类股票扶助大盘,因投资者仍预期将有新刺激举措出台,会力图避免全球经济放缓,并缓解欧元区危机.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,104.37点,接近3月16日触及的2012年收盘高位1,106.79点.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上升1.1%,报 2,456.53点.西班牙指标IBEX股指.IBEX大涨4.1%,交易商押注欧洲央行(ECB)或将出售帮助该国经济.

但一些投资人谨慎认为市场可能很快会再度回落.

之前找寻欧债危机解决办法的努力因欧洲领导人内部的分歧而已经停滞不前,市场成交低于均值也证明升势无法令人信服.

Euro STOXX 50指数成交量为90日均值的70%.

"市场仍相当乐观地预计将会有关于更多量化宽松的协议(达成).不过市场是在目前成交量较低、多数人均抱有希望却又缺乏实质(内容)的情况下上涨的."Brown Shipley基金经理John Smith表示.

"我不确信升势将能够维持."他补充道.

银行股.SX7P大涨1.6%,领涨各板块,公用事业类股.SX6P上扬1.5%.

英国富时100指数.FTSE微升0.03%,报5,834.51点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.71%,报6,996.29点,法国CAC-40指数.FCHI大涨0.91%,报3,480.49点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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