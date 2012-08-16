〔加拿大股市〕升至三个月高位,受Barrick等矿业股涨势带动

路透多伦多8月16日电---加拿大主要股指周四升至12,000点之上,为5月初以来首见,受助于矿业股因央行再推刺激举措的希望大涨,另外,Barrick Gold (ABX.TO)表示,正就出售旗下非洲业务的大部分股权进行磋商.
投资者表示,升穿12,000点心理位意义重大.
全球最大金矿商Barrick涨幅居前,劲扬3.9%,报35.60美元,之前该公司证实,正就出售旗下非洲业务大部分股权与中国黄金集团磋商.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高127.14点,或1.1%,报12,032.58点,为5月3日来最高.
包括矿业股在内的权重的材料股领涨,跳升3%.能源股指数上扬1.2%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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