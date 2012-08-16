〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆走强,此前梅克尔支持欧洲央行总裁的讲话

* 德国总理梅克尔表示欧盟领导人在正确的轨道上

* 欧元受到欧洲央行行动预期支撑

* 美国初请失业金数据令美元兑日圆升势缩小

* 利率因素将影响美元兑日圆

路透纽约8月16日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,因投资人对欧洲央行采取行动控制欧元区已超过两年的债务危机的预期升温,减少对欧元的空头押注.

欧元易受欧元区政客和政策制定者发表积极言论后出现的空头回补或买回带动.周四也不例外.

德国总理梅克尔的讲话听上去是要支持欧洲央行应对欧债危机的努力.梅克尔称,欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元区,与欧洲领导人长期以来的言辞一致.

梅克尔还表示在解决欧债危机取得进展上时间是很重要的,她还指出,她感觉欧洲的领导人在正确的道路上.

"看来梅克尔支持德拉吉的承诺,从这一点来看,德国看来对欧洲央行购买西班牙和意大利公债想法的阻力减小."华盛顿特区Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

"至少该消息为欧元已经开展的空头回补升势增加了动力."他表示,"个人而言,我不会过分解读这些消息,我要等到欧洲央行真正采取行动."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=报1.2359美元,升0.58%.

在过去一个月左右,欧元陷于狭窄的交投区间内,在21日移动均线切入位1.2270美元支撑位和55日移动均线切入位约1.2400美元阻力位之间波动.

"梅克尔讲话后,欧元从支撑位反弹.这只是计划,还没有看到行动."Forex.com高级汇市策略师Eric Viloria表示.

"在9月情况更明了之前,欧元可能仍在这些区间内."他补充道.

欧元兑日圆EURJPY=大涨1.05%,报98.08日圆.

路透在8月初进行的调查显示,市场预计欧洲央行可能在9月开始购买意大利和西班牙公债,并下调主要再融资利率至0.5%的纪录低点.

**揣摩美联储政策**

美国上周初请失业金人数意外小增以及房屋开工意外减少令市场对美联储推出第三轮量化宽松政策以扶助低迷经济的期望重燃.这些数据促使投资人沽出美元,将美元/日圆从一个月高位拉回.

费城联储调查报告也显示美国大西洋沿岸中部地区8月制造业出现萎缩,尽管程度比7月要轻.

量化宽松政策对美元不利,因等同于印钞,会稀释美元价值.对第三轮量化宽松政策的预期降温已推高美国公债收益率.

公债收益率上升令美元对投资人而言更具吸引力,特别是兑日圆.

"只要美国公债收益率上升,美元/日圆就会有反应,"渣打银行G10汇市研究部门主管Steve Barrow表示.但他称走势势将缓慢,美元可能升至80日圆或略高,但不太可能进一步上涨.

"即便没有更多量化宽松政策,美国经济情势也会令公债收益率保持低位."Barrow称.

美元兑日圆JPY=尾盘报79.35日圆,升0.46%,根据路透数据,盘中稍早一度触及一个月高位79.39日圆.(完)

--编译 李军;审校 母红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]