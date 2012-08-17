〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连升三日,因黑海地区供应忧虑

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透8月17日电---美国小麦期货周五连升三日,交易商称因市场担心库存吃紧可能限制来自黑海地区的出口.
指标CBOT-9月小麦期货WU2领涨,升1.5%.本周该期货跌1.2%,为连跌第四周,为去年11月来最长跌势,四周跌幅达到7.3%,连跌四周前曾连涨五周.
CBOT-9月小麦期货一度升穿30日移动均线切入位,这是关键的技术阻力位,但收盘在该水准之下.本周稍早,该期货跌穿了30日移动均线切入位,为6月中来首次.
俄罗斯农业部长排除了颁布谷物出口禁令的可能性.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高12-3/4美分,报每蒲式耳8.74-1/2美元.
今日小麦预估成交量为76,699口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。