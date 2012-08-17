〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连升三日,因黑海地区供应忧虑

指标CBOT-9月小麦期货WU2领涨,升1.5%.本周该期货跌1.2%,为连跌第四周,为去年11月来最长跌势,四周跌幅达到7.3%,连跌四周前曾连涨五周.

CBOT-9月小麦期货一度升穿30日移动均线切入位,这是关键的技术阻力位,但收盘在该水准之下.本周稍早,该期货跌穿了30日移动均线切入位,为6月中来首次.