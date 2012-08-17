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市场报道 | 2012年 8月 18日 星期六 05:13 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连升三日,因黑海地区供应忧虑

路透8月17日电---美国小麦期货周五连升三日,交易商称因市场担心库存吃紧可能限制来自黑海地区的出口.

指标CBOT-9月小麦期货WU2领涨,升1.5%.本周该期货跌1.2%,为连跌第四周,为去年11月来最长跌势,四周跌幅达到7.3%,连跌四周前曾连涨五周.

CBOT-9月小麦期货一度升穿30日移动均线切入位,这是关键的技术阻力位,但收盘在该水准之下.本周稍早,该期货跌穿了30日移动均线切入位,为6月中来首次.

俄罗斯农业部长排除了颁布谷物出口禁令的可能性.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高12-3/4美分,报每蒲式耳8.74-1/2美元.

今日小麦预估成交量为76,699口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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