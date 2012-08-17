〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中上扬约1%

路透纽约8月17日电---棉花价格周五上扬约1%,市场继续从近期因美国农业部发布的供需报告利空引起的跌势中反弹.

近期震荡走势持续,交投清淡,投资人静待全球第二大棉花生产国印度的消息,该国种植因季风雨疲弱而受拖累.

交易商也希望看到全球最大消费国--中国的棉纺厂准备新的采购的迹象.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ2结算价升0.97%,报每磅73.3美分.成交量略低于9,500口,为250日均值的一半,且较30日均值低三分之一.

谷物市场走强也对期棉有帮助.

即便在本周上涨逾1%后,市场走势仍脆弱.根据路透数据,备受关注的14日相对强弱指标(RSI)保持在约38,低于30为超卖.(完)