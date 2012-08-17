〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中上扬约1%

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透纽约8月17日电---棉花价格周五上扬约1%,市场继续从近期因美国农业部发布的供需报告利空引起的跌势中反弹.
近期震荡走势持续,交投清淡,投资人静待全球第二大棉花生产国印度的消息,该国种植因季风雨疲弱而受拖累.
交易商也希望看到全球最大消费国--中国的棉纺厂准备新的采购的迹象.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ2结算价升0.97%,报每磅73.3美分.成交量略低于9,500口,为250日均值的一半,且较30日均值低三分之一.
谷物市场走强也对期棉有帮助.
即便在本周上涨逾1%后,市场走势仍脆弱.根据路透数据,备受关注的14日相对强弱指标(RSI)保持在约38,低于30为超卖.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。