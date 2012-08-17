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亚洲 | 2012年 8月 18日 星期六 05:59 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下滑,因传闻美国可能释出石油储备

* 白宫正在研究可能释出石油储备

* IEA:市场供应充足,无需动用储备

* 美国原油期货小涨,结算价为5月来最高

路透纽约8月17日电---布兰特原油期货周五下挫逾1%,因传闻美国可能释出战略石油储备,且预期北海原油产出将在9月维护结束后反弹.

布兰特原油期货/美国原油期货价差交易有获利了结也是一个因素,昨日9月布兰特原油期货合约到期,升至三个月高位,布兰特原油期货较美国原油期货溢价本周超过22美元.

美国近月9月原油期货显露韧性,在震荡交投中小涨至三个月高位,美国汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1跟随布兰特原油期货大跌.

国际能源署总干事表示,油市目前供应充足,政府没有理由动用石油储备后,布兰特原油期货从日低反弹,盘中一度下挫逾2美元.

本周,近月布兰特原油期货勉强有所收获,而美国原油期货大涨3.38%,均为连升三周.

10月布兰特原油期货LCOV2跌1.56美元,报每桶113.71美元,盘中跌至112.70美元,本周升0.76美元.

美国9月原油期货CLc1上扬0.41美元,结算价报每桶96.01美元,盘中触及日高96.28美元,结算价和日高都是5月11日来最高.(完)

--编译 李军;审校 母红

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