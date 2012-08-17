〔国际油市〕布兰特原油期货下滑,因传闻美国可能释出石油储备

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
* 白宫正在研究可能释出石油储备
* IEA:市场供应充足,无需动用储备
* 美国原油期货小涨,结算价为5月来最高
路透纽约8月17日电---布兰特原油期货周五下挫逾1%,因传闻美国可能释出战略石油储备,且预期北海原油产出将在9月维护结束后反弹.
布兰特原油期货/美国原油期货价差交易有获利了结也是一个因素,昨日9月布兰特原油期货合约到期,升至三个月高位,布兰特原油期货较美国原油期货溢价本周超过22美元.
美国近月9月原油期货显露韧性,在震荡交投中小涨至三个月高位,美国汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1跟随布兰特原油期货大跌.
国际能源署总干事表示,油市目前供应充足,政府没有理由动用石油储备后,布兰特原油期货从日低反弹,盘中一度下挫逾2美元.
本周,近月布兰特原油期货勉强有所收获,而美国原油期货大涨3.38%,均为连升三周.
10月布兰特原油期货LCOV2跌1.56美元,报每桶113.71美元,盘中跌至112.70美元,本周升0.76美元.
美国9月原油期货CLc1上扬0.41美元,结算价报每桶96.01美元,盘中触及日高96.28美元,结算价和日高都是5月11日来最高.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
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