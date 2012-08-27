版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 23:18 BJT

〔USDA报告〕8月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月27日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 08/23/12 08/16/12 08/16/12 08/25/11

初值 修正值 前值

小麦 18,884 23,424 23,424 23,965

燕麦 13 30 30 0

大麦 28 0 0 0

玉米 14,458 21,962 21,515 30,082

高粱 4,739 2,642 2,642 1,495

大豆 17,407 21,558 21,426 8,442

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 232,783 276,719

燕麦 396 151

大麦 2,796 2,918

玉米 1,489,231 1,769,648

高粱 59,192 150,066

大豆 1,350,207 1,481,648

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐