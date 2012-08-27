〔USDA报告〕8月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透8月27日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 08/23/12 08/16/12 08/16/12 08/25/11
初值 修正值 前值
小麦 18,884 23,424 23,424 23,965
燕麦 13 30 30 0
大麦 28 0 0 0
玉米 14,458 21,962 21,515 30,082
高粱 4,739 2,642 2,642 1,495
大豆 17,407 21,558 21,426 8,442
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 232,783 276,719
燕麦 396 151
大麦 2,796 2,918
玉米 1,489,231 1,769,648
高粱 59,192 150,066
大豆 1,350,207 1,481,648
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
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