〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.61

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
路透华盛顿8月27日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140
中值 0.130
低值 0.110
投资 0.142
价格 99.929222
高值得标比率 34.56%
投标倍数 4.61
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,001,094,800
总投标 129,179,086,800
竞争性投标得标 26,497,008,000
非竞争性投标得标 604,086,800
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/08/30
到期日 2013/02/28
CUSIP码 9127957H8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”