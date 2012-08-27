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债券 | 2012年 8月 27日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.140%,投标倍数为4.61

路透华盛顿8月27日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140

中值 0.130

低值 0.110

投资 0.142

价格 99.929222

高值得标比率 34.56%

投标倍数 4.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,001,094,800

总投标 129,179,086,800

竞争性投标得标 26,497,008,000

非竞争性投标得标 604,086,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/30

到期日 2013/02/28

CUSIP码 9127957H8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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