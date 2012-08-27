〔欧元债市〕德债下跌,静待欧洲央行购债计划的细节

* 德债下跌,但料可能重启升势

* 市场交投清淡,因英国因假休市

* 关注意大利即将进行的新债标售

路透伦敦8月27日电---德债周一下跌,因市场静待欧洲(ECB)计划买入受困的欧元区二线国家公债的进一步细节,且等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在本周稍后的讲话.

德债上周录得7月初来最大周度升幅,但在周五盘后缩减部份升幅,此前欧洲央行消息人士周五向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1744602]

欧洲央行尚未公布其购债计划及具体细节,分析师称,德债很可能短期再次上升.在贝南克于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)美联储年会讲话前,许多市场人士可能保持观望态度.投资人将从贝南克的讲话寻找美国更多货币宽松措施的新线索.

9月德债期货FGBLU2日内下跌20个跳动点,报143.80.

"ECB的消息有可能会令人失望,所以德债可能上涨,"荷兰国际集团(ING)利率策略师Padhraic Garvey说.

德债要延续升势,需升穿周五高位144.13,此为7月底来的跌势的62%回档位.

周一许多市场休市,在9月前,投资人不愿意对市场走势大量建仓,9月将有多项重大决定公布,近几周德债价格走势一直震荡.

9月很可能是关键的一个月,ECB政策会议在9月6日举行,之后德国宪法法院将在9月12日就批准欧元区永久救助基金作出裁决.

欧元区最大经济体德国的经济数据,巩固了低迷的经济前景.德国8月企业信心指数连跌第四个月,下滑至2010年3月来的最低,因企业愈发忧虑出口前景.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率跌7.5个基点,至5.71%,但在周二和周四意大利标售公债前,料其价格将受压,因交易商料将压低价格为新债预留空间.

不过,周五规模为115亿欧元的零票息公债回赎应该支持市场.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB升2.2个基点,报1.35%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>