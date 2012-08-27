〔欧洲股市〕收升,因诺基亚劲升且寄望FED和ECB将推出刺激措拖

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
* 欧元区STOXX 50指数收高1.1%,FTSEurofirst 300指数升0.5%
* 对FED和ECB将行动的预期支持股市
* 诺基亚劲升7.7%,此前苹果在与三星的专利诉讼中大获全胜
路透伦敦8月27日电---欧洲股市周一上涨,由芬兰手机生产商诺基亚NOK1V.HE领升,因预期主要国家央行将推出新的经济刺激措施,这一预期提振欧洲股市.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收升1.1%,报2,461.82点.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,095.98点,但成交清淡,因英国市场因假休市.
交易商称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员称美联储应推出新一轮货币刺激措施的言论立即扶助提振股市,对欧洲央行也快将行动的预期也提振市场.
"主要国家政府和央行似乎确认将会干预,我们对此预期持审慎乐观态度.未来将有更多宽松政策出台,"瑞士银行Gonet的资产配置主管Cyrille Urfer说.
诺基亚劲升7.7%,此前分析师称,爱立信正处于有利位置从竞争对手三星(005930.KS)输给苹果(AAPL.O)的专利官司中得益,且官司可能导致三星某些产品销售受到打击.
美国法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.三星电子的律师在聆听判决时表情严肃,公司随后发表声明称,诉讼结果是"美国消费者的损失".[ID:nSB1745294]
英国富时100指数.FTSE休市;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.1%,报7,047.45点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.86%,报3,462.83点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。