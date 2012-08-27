〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四日,因出口需求疲弱且玉米期货下滑

路透8月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第四个交易日,交易商称因玉米期货走软,且出口市场对美国供应的需求不振.

指标CBOT-9月软红冬麦期货WU2连挫四日的跌幅达4.3%,为5月底/6月初来最长跌势.

美国农业部公布,上周出口检验小麦1,888.4万蒲式耳,一周前为2,342.4万.分析师原本预估为1,900-2,300万.

乌克兰农业部周一表示,8月迄今,乌克兰已出口80.24万吨小麦.

俄罗斯部长们将在周五讨论受旱灾影响的谷物产量前景,谷物市场人士揣摩该国限制出口的可能性.

谷物分析师表示,俄罗斯小麦出口价格可能进一步上涨,此前该国获得来自埃及的新订单.

9月小麦期货WU2结算价收低5-1/2美分,报每蒲式耳8.62美元.

今日小麦预估成交量为78,249口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]