〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四日,因出口需求疲弱且玉米期货下滑

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透8月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第四个交易日,交易商称因玉米期货走软,且出口市场对美国供应的需求不振.
指标CBOT-9月软红冬麦期货WU2连挫四日的跌幅达4.3%,为5月底/6月初来最长跌势.
美国农业部公布,上周出口检验小麦1,888.4万蒲式耳,一周前为2,342.4万.分析师原本预估为1,900-2,300万.
乌克兰农业部周一表示,8月迄今,乌克兰已出口80.24万吨小麦.
俄罗斯部长们将在周五讨论受旱灾影响的谷物产量前景,谷物市场人士揣摩该国限制出口的可能性.
谷物分析师表示,俄罗斯小麦出口价格可能进一步上涨,此前该国获得来自埃及的新订单.
9月小麦期货WU2结算价收低5-1/2美分,报每蒲式耳8.62美元.
今日小麦预估成交量为78,249口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)