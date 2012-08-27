〔美国债市〕公债收益率下跌,因静待贝南克讲话及QE3的线索

* 投资人关注贝南克周五的讲话

* 指标公债收益率从上周触及的三个月高位回落

* 美联储买入18.3亿美元较长期公债

路透纽约8月27日电---美国公债收益率(殖利率)周一下跌,因投资人聚焦在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周稍晚讲话时会否暗示将推出第三轮购债计划.

投资人静待贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔会议上倍受关注的讲话.前两年,贝南克利用此场合暗示美联储将进一步放宽措施的意向.

上周美联储公布的8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅改善,否则美联储可能很快祭出新一轮货币刺激政策,自此以后,市场对美联储将公布第三轮量化宽松政策(QE3)的预期增强.

"人人都在关注美联储主席贝南克周五的讲话,我们将看到他的讲话会否令市场失望,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说.

对美联储将推出更多经济刺激措施的臆测周一在夏末迟缓的交投中带动美国公债的买需,指标10年期公债价格US10YT=RR价格上涨12/32,收益率报1.65%,低于周五尾盘的1.69%.

指标10年期公债收益率从上周初触及1.86%的三个月高位回落,后者为200天移动均线切入位,且该水准有相当大量买盘,对公债带来支持.

"上周(美联储)公布会议记录后,人们普遍预期贝南克将在某种程度上对QE3作出暗示,"Guggenheim Partners美国公债交易部主管Jason Rogan称.

"如果他没有谈及QE3,那么很可能会让市场感到失望."Rogan补充道.

Rogan还表示,如果贝南克未就新买债计划作出暗示,公债收益率料升回到近期支撑位水准.

德国8月Ifo企业景气判断指数不及预估,为稍早的美国公债买盘定下基调.德国企业景气指数连续四个月下降,因受欧元区债务危机和中国经济放缓拖累.

市场也因希腊退出欧元区的传言愈演愈烈而陷入不稳定,此前德国总理梅克尔一保守派盟友称,希腊应在明年前退出.

美联储周一亦买入18.3亿美元规模的公债,到期日在2036年2月到2042年8月间,这是其用于推低长期借贷成本的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分.

美国财政部本周将标售990亿美元附息公债,其中包括周二的350亿美元两年期公债、周三的350亿美元五年期公债和周四的290亿美元七年期公债.

30年期公债US30YT=RR周一价格上涨27/32,收益率报2.76%,低于上周五尾盘的2.80%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-) 0.268

五年期公债US5YT=RR 99-4/32 (+ 4/32) 0.683

10年期公债US10YT=RR 99-26/32 (+12/32) 1.647

30年期公债US30YT=RR 99-27/32 (+27/32) 2.758 (完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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