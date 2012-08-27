〔全球金市〕现货金价从四个半月高位回落,关注贝南克本周五讲话

* 金价遭遇获利了结回落

* 投资人静待美联储杰克森霍尔会议是否会有放宽政策线索

* 英国假期及夏季令交投清淡

路透纽约8月27日电---金价周一触及四个半月高位后回落,小幅收低,因投资人在稍早上涨后获利了结,市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能在本周稍后的央行官员会议上暗示新一轮货币刺激政策.

上周,美联储主席贝南克在给美国国会一委员会的信中写道,美联储有推出更多货币刺激措施提振美国经济的空间,金价获得提振.

金市投资人在等待周五于怀俄明州杰克森霍尔的央行总裁和财长年会,贝南克届时将发表讲话.

上周,金价大涨约3.5%,为1月底来最大单周升幅,分析师表示,金价在突破四个月交投区间上端后势将进一步上涨.

1953 GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,665.20美元.稍早触及1,676.45美元高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2收高2.70美元,报每盎司1,675.60美元,期金结算较早,躲过了尾盘一波令现货金价转跌的抛售.

路透初步数据显示,成交量较250日均值低约60%,因英国市场银行业假期休市,且在夏季假期最后一周伊始,许多美国交易商还在离场度假.

现货银XAG=跌0.2%,报每盎司30.72美元,盘中触及近四个月高位31.26美元.上周,现货银暴涨近10%,为去年10月来最大周度升幅.

现货铂金XPT=小跌0.1%,报1,539.99美元,上周大涨5.4%,为2月来最大周度升幅.现货钯金XPD=持平,报每盎司648.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1675.60 2.70 0.2 1666.20 1679.30 72,007

COMEX白银期货 SIN2 31.048 0.427 1.4 30.650 31.225 55,441

COMEX铂金期货 PLN2 1553.20 -1.20 -0.1 1540.80 1557.70 4,638

COMEX钯金期货 PAU2 654.75 2.60 0.4 644.85 655.80 3,515

现货金 XAU= 1665.20 -4.54 -0.3 1664.28 1676.45

现货银 XAG= 30.720 -0.050 -0.2 30.710 31.260

现货铂金 XPT= 1539.99 -1.91 -0.1 1542.50 1552.00

现货钯金 XPD= 648.50 0.00 0.0 647.02 655.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=