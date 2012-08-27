〔纽约期市〕ICE可可和咖啡期货跳升,受助于空头回补

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透纽约8月27日电---洲际交易所(ICE)可可期货周一攀升约3%,因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)发生暴力冲突促使投资者回补空头,推动市场上涨多至4%,逼近约2,500美元的技术阻力位.
咖啡期货也因空头回补攀升,原糖期货小幅走低.英国市场今日休市,市场成交清淡,令涨势被放大.
ICE-12月可可期货CCc2收高77美元,或3.1%,报每吨2,474美元,低于日内高位2,498美元.攀升过程中升穿短期和长期移动均线.
因担忧暴力冲突可能影响科特迪瓦的供应,投资者买入.有消息称,在科特迪瓦一军方检查点,士兵与不明持枪男子交火,导致四人死亡.这使市场再度担忧暴力冲突可能蔓延至主要可可豆种植区.
除8月13日一度触及2,501美元外,可可期货自去年11月以来从未升至2,500美元之上.该水准被视为市场进一步走高的关键.
阿拉比卡咖啡期货录得7月底以来最大单日涨幅,在连续四周承压后反弹.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高4.45美分,或2.73%,报每磅1.6735美元.该合约盘中升穿14日移动均线,收在切入位在1.6882美元附近的20日均线上.
ICE指标10月原糖期货SBc1收跌0.2美分,或0.10%,报每磅19.58美分,为连续第三日收跌,过去一个月累积下跌18.5%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)