〔纽约期市〕ICE可可和咖啡期货跳升,受助于空头回补

路透纽约8月27日电---洲际交易所(ICE)可可期货周一攀升约3%,因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)发生暴力冲突促使投资者回补空头,推动市场上涨多至4%,逼近约2,500美元的技术阻力位.

咖啡期货也因空头回补攀升,原糖期货小幅走低.英国市场今日休市,市场成交清淡,令涨势被放大.

ICE-12月可可期货CCc2收高77美元,或3.1%,报每吨2,474美元,低于日内高位2,498美元.攀升过程中升穿短期和长期移动均线.

因担忧暴力冲突可能影响科特迪瓦的供应,投资者买入.有消息称,在科特迪瓦一军方检查点,士兵与不明持枪男子交火,导致四人死亡.这使市场再度担忧暴力冲突可能蔓延至主要可可豆种植区.

除8月13日一度触及2,501美元外,可可期货自去年11月以来从未升至2,500美元之上.该水准被视为市场进一步走高的关键.

阿拉比卡咖啡期货录得7月底以来最大单日涨幅,在连续四周承压后反弹.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高4.45美分,或2.73%,报每磅1.6735美元.该合约盘中升穿14日移动均线,收在切入位在1.6882美元附近的20日均线上.

ICE指标10月原糖期货SBc1收跌0.2美分,或0.10%,报每磅19.58美分,为连续第三日收跌,过去一个月累积下跌18.5%.(完)