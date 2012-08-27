〔加拿大汇市〕加元/美元小涨,市场关注美联储年会和GDP数据

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透多伦多8月27日电---加元兑美元周一小涨,市场关注本周稍后将发生的事件,以寻找市场未来走向的线索.
加元跟随全球股市走高,陷于窄幅区间内,因寄望于多国央行将再推刺激举措.
加元兑美元CAD=D4收报0.9908加元,或1.0093美元,高于上周五收盘时的0.9916加元,或1.0085美元.
市场呈窄幅波动,成交清淡尤为清淡,因正值夏日假期,且英国市场休市.
本周五,美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,这将为繁忙的9月拉开帷幕.之后将有一连串关键的会议举行,重大事件发生,还有一些列重要数据公布,这可能推动加元的未来走向.
美联储主席贝南克将在年会上讲话,另外,市场还将关注周五公布的加拿大GDP数据,预计数据将较为疲软.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)