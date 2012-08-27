〔加拿大汇市〕加元/美元小涨,市场关注美联储年会和GDP数据

本周五,美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,这将为繁忙的9月拉开帷幕.之后将有一连串关键的会议举行,重大事件发生,还有一些列重要数据公布,这可能推动加元的未来走向.