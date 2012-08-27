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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 05:02 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元小涨,市场关注美联储年会和GDP数据

路透多伦多8月27日电---加元兑美元周一小涨,市场关注本周稍后将发生的事件,以寻找市场未来走向的线索.

加元跟随全球股市走高,陷于窄幅区间内,因寄望于多国央行将再推刺激举措.

加元兑美元CAD=D4收报0.9908加元,或1.0093美元,高于上周五收盘时的0.9916加元,或1.0085美元.

市场呈窄幅波动,成交清淡尤为清淡,因正值夏日假期,且英国市场休市.

本周五,美国联邦储备理事会(FED,美联储)和其他央行领导人下周在杰克逊霍尔举行的年会,这将为繁忙的9月拉开帷幕.之后将有一连串关键的会议举行,重大事件发生,还有一些列重要数据公布,这可能推动加元的未来走向.

美联储主席贝南克将在年会上讲话,另外,市场还将关注周五公布的加拿大GDP数据,预计数据将较为疲软.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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