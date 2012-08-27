〔美国股市〕几收平盘,但苹果再创新高

* 苹果在与三星的专利诉讼中大获全胜带动股价上扬,谷歌下挫

* 投资人关注贝南克周五的讲话

* 购并交易不断

* 道指跌0.25%,标普500指数微跌0.05%,Nasdaq指数收高0.11%

路透纽约8月27日电---美国股市周一收盘涨跌互现,苹果(AAPL.O)再创纪录新高力保Nasdaq指数不失,今日成交量为年内新低,投资者翘首期待美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周五的讲话.

美国法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭苹果热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.三星电子的律师在聆听判决时表情严肃,公司随后发表声明称,诉讼结果是"美国消费者的损失".[ID:nSB1745294]

苹果盘中创下680.87美元的历史新高,收盘涨1.9%,报676.68美元.

裁决可能改变移动设备市场的动态,使用谷歌的安卓系统的企业可能不得不考虑改变设计.谷歌股价收低1.4%,报669.22美元.

除了上述科技巨擘的走势以外,投资人大多在贝南克周五于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)向央行官员发表讲话前保持观望.

数据显示, 纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约44.6亿股,低于66亿股的日成交均值.

市场预期美联储将在下月推出某种形式的措施,但贝南克可能令市场继续猜测新一轮购买债券的时机.

"股市出现的大涨是基于相信美联储将有所作为,且贝南克较早而不是较晚表达决心进一步放宽政策的意愿."Subodh Kumar & Associates首席投资策略师Subodh Kumar表示.

"但我认为他还没有得到美联储内部对此的支持,所以市场目前将有进一步修正."

道琼工业指数.DJI收跌33.30点,或0.25%,至13,124.67点;标准普尔500指数.SPX微跌0.69点,或0.05%,至1,410.44点.Nasdaq指数.IXIC小涨3.40点,或0.11%,至3,073.19点.

近几周,股市上扬,因对美联储推出第三轮量化宽松政策,以及欧洲央行采取行动的预期不断升温.杰克森霍尔的消息可能决定将标普500指数带上四年高位的升势能否持续.

标普500指数未能守住4月高位1,422.38点,这是关键的阻力位,该指数在1,400点水准寻获支撑.

投资人将在未来几周面临其他可能影响市场的事件.

欧洲央行将在9月6日举行会议,预计将采取措施支撑区内低迷的经济,以及应对债务危机.

德国宪法法院预计将在9月12日对欧元区救助基金的合法性作出裁决.

IBM Corp (IBM.N)同意以13亿美元收购Kenexa Corp KNXA.N.IBM跌1.1%,报195.69美元,领跌道指.Kenexa暴涨41.4%,报45.79美元.

其他购并消息中,汽车租赁企业Hertz Global Holdings (HTZ.N)宣布将以约23亿美元收购同业Dollar Thrifty Automotive Group DTG.N,Hertz攀升8.1%,报14.21美元,Dollar Thrifty大涨7.5%,报87.08美元.

Hudson City Bancorp Inc's HCBK.O同意以37亿美元现金加股权被M&T Bank Corp (MTB.N)收购,前者激升15.7%,报7.45美元,后者上扬4.6%,报89.82美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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