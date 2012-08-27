〔加拿大股市〕因商品股下跌而收低,但RIM上涨扶助限制跌幅

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透多伦多8月27日电---加拿大主要股指周一下跌,因投资人撤出商品类股,但Research In Motion RIM.TO股价跳升,因寄望该公司将从苹果赢了和三星的专利诉讼中得益.
苹果(AAPL.O)周五在美国赢得对三星电子(005930.KS)的10亿美元专利诉讼.平心而论,苹果推出了革命性的手机,而韩国厂商和其他竞争对手的产品大多看起来像仿冒品.但若是对于未来也可能面临官司的担忧,迫使三星使用的Android操作系统的生产商谷歌(GOOG.O)推动科技和硬体厂商前进,使用者也可能因此获益.[ID:nST0543555]
"裁决令Android操作系统的地位动摇.如果你认为RIM是和苹果及Android竞争,RIM就是竞争中的第三方,这次裁决有可能令RIM取得一些市场份额,"Baskin Financial Services投资组合经理David Baskin说.
Research In Motion股价上涨1.9%.
油气生产商Talisman Energy Inc TLM.TO股价上涨,也扶助限制大盘的跌幅.Talisman Energy跳升3.5%,Baskin表示,因市场传闻中国企业对该公司有兴趣.
但其他商品相关类股下跌,因随着多个重要的事件临近,对各国主要央行采取刺激措施的紧张情绪升温.跌幅最大的三家权重公司为油商Canadian Natural Resources (CNQ.TO),金矿商Goldcorp (G.TO),和肥料生产商Potash Corp (POT.TO).
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五将在杰克逊霍尔向央行官员发表讲话,欧洲央行政策会议在9月6日举行.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌33.4点,或0.3%,报12,048.82点,该指数今早开高.
交投迟滞,路透数据初步显示,成交量不足1亿股.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)