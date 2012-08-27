〔加拿大股市〕因商品股下跌而收低,但RIM上涨扶助限制跌幅

路透多伦多8月27日电---加拿大主要股指周一下跌,因投资人撤出商品类股,但Research In Motion RIM.TO股价跳升,因寄望该公司将从苹果赢了和三星的专利诉讼中得益.

苹果(AAPL.O)周五在美国赢得对三星电子(005930.KS)的10亿美元专利诉讼.平心而论,苹果推出了革命性的手机,而韩国厂商和其他竞争对手的产品大多看起来像仿冒品.但若是对于未来也可能面临官司的担忧,迫使三星使用的Android操作系统的生产商谷歌(GOOG.O)推动科技和硬体厂商前进,使用者也可能因此获益.[ID:nST0543555]

"裁决令Android操作系统的地位动摇.如果你认为RIM是和苹果及Android竞争,RIM就是竞争中的第三方,这次裁决有可能令RIM取得一些市场份额,"Baskin Financial Services投资组合经理David Baskin说.

Research In Motion股价上涨1.9%.

油气生产商Talisman Energy Inc TLM.TO股价上涨,也扶助限制大盘的跌幅.Talisman Energy跳升3.5%,Baskin表示,因市场传闻中国企业对该公司有兴趣.

但其他商品相关类股下跌,因随着多个重要的事件临近,对各国主要央行采取刺激措施的紧张情绪升温.跌幅最大的三家权重公司为油商Canadian Natural Resources (CNQ.TO),金矿商Goldcorp (G.TO),和肥料生产商Potash Corp (POT.TO).

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五将在杰克逊霍尔向央行官员发表讲话,欧洲央行政策会议在9月6日举行.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌33.4点,或0.3%,报12,048.82点,该指数今早开高.

交投迟滞,路透数据初步显示,成交量不足1亿股.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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