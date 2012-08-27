〔纽约期市〕ICE期棉收涨,因风暴威胁抵销了疲弱基本面的影响

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透纽约8月27日电---棉花价格周一收高,收复上周失地,因热带风暴Isaac逼近美国棉花带两大重要棉花种植州亚拉巴马和密西西比.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收高1.24%,收报每磅76.14美分,略低于日高76.24美分.
周一,对天气状况的关注转向墨西哥湾的热带风暴,之前美国国家飓风中心称,预计风暴Isaac将增强,演变成2级飓风,之后将从佛罗里达到路易斯安那州的某个地方登陆.
这一大片区域覆盖美国部分主要棉花种植州,其中包括密西西比和亚拉巴马州.
因担忧风暴将损及棉花作物,导致价格周一攀升,不过,对供应短缺的担忧不大.美国主要的棉花种植州德克萨斯将不会受到风暴的影响,至2012年7月的作物销售年度,美国棉花产量预计将增长14%,至1,700万包.
在美国劳工节假期前,市场成交清淡,成交量仅为逾9,000口.这仅为250日均值的一半,远低于上周稍早触及的近20,000口的水平.
根据商品期货交易委员会上周五提供的最新数据,事实上,截至8月21日当周,对冲基金和其他投机客所持的净多头头翻番,至12,333口.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
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