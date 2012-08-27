〔纽约期市〕ICE期棉收涨,因风暴威胁抵销了疲弱基本面的影响

路透纽约8月27日电---棉花价格周一收高,收复上周失地,因热带风暴Isaac逼近美国棉花带两大重要棉花种植州亚拉巴马和密西西比.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收高1.24%,收报每磅76.14美分,略低于日高76.24美分.

周一,对天气状况的关注转向墨西哥湾的热带风暴,之前美国国家飓风中心称,预计风暴Isaac将增强,演变成2级飓风,之后将从佛罗里达到路易斯安那州的某个地方登陆.

这一大片区域覆盖美国部分主要棉花种植州,其中包括密西西比和亚拉巴马州.

因担忧风暴将损及棉花作物,导致价格周一攀升,不过,对供应短缺的担忧不大.美国主要的棉花种植州德克萨斯将不会受到风暴的影响,至2012年7月的作物销售年度,美国棉花产量预计将增长14%,至1,700万包.

在美国劳工节假期前,市场成交清淡,成交量仅为逾9,000口.这仅为250日均值的一半,远低于上周稍早触及的近20,000口的水平.

根据商品期货交易委员会上周五提供的最新数据,事实上,截至8月21日当周,对冲基金和其他投机客所持的净多头头翻番,至12,333口.(完)