〔美国经济〕就业市场停滞令采行宽松行动变得必要--亚特兰大联储总裁(更新版)

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路透亚特兰大9月21日电---美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示,美国经济增长放缓、就业市场停滞不前以及认为货币政策能有助就业的想法,促使他支持了美联储最新的刺激举措.

在美联储上周的会议之前,洛克哈特曾表示不确定是否需进一步放宽政策.

"最后我感到的确有必要采取行动,因为经济增长放缓,而且在拉低高失业率上进展甚微."周五他对国际内部审计师协会表示.

美国失业率8月为8.1%,已连续三年多高于8%.

解决就业市场的根源问题是否超出了美联储的职权范围,围绕这点仍有争议,但洛克哈特表示,"我已经相信,这个问题在很大程度是经济增长疲弱的问题,可通过审慎的货币政策来加以缓解."

美联储上周祭出新一轮强力措施来帮助经济,将每月买入400亿美元抵押贷款支持证券,并承诺在就业市场明显改善前资产购买不会松手.

联储并表示,在经济转强后也会维持一段长时间的低利率,至少2015年中之前利率都可能维持在极低水平.明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周四说,只要通胀率在2.25%以下,在失业率降到5.5%的接近正常水平之前,都应该维持低利率.

洛克哈特不同意这一看法,"在达到我们所认为的充分就业前开始政策的紧缩与正常化,这么做未必就不适宜."

他说,7-7.5%的失业率,或者"再低一点"将是情况大有改善的信号.

洛克哈特表示,如果毫无改善,美联储可能会做的更多.

他在演讲后告诉观众,虽然新的刺激方案存在引发通胀的危险,但这些风险是"可控的",而且他相信,美联储能把握好加息至正常水平的适当时机.

他说,美联储购买抵押贷款证券的最新一轮刺激措施正合时宜,因为房屋市场开始改善,为经济增长减少了一大阻力.

如果国会能有效解决财政悬崖问题,且欧债危机减弱的话,又有两大阻力可以减轻.

不过他也表示,货币政策也存在其局限性,"我不会期待奇蹟."(完)