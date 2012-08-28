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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 22:04 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联邦储备银行8月综合制造业指数为负9,7月为负17

路透7月28日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,8月综合制造业指数为负9,7月为负17.

以下为具体数据及分项:

8月 7月 6月 三个月均值

制造业综合指数 -9 -17 -1 -9

出货 1 -23 0 -7

新订单 -20 -25 -7 -17

未完成订单 -25 -27 -14 -22

产能利用 -9 -16 -4 -10

投入物价 1.32 1.33 1.39 --

产出物价 0.51 0.51 0.66 --

制成品库存 18 21 9 16

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--编译 利棣儿;审校 母红

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