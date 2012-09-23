(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元上涨,因市场臆测西班牙可能不久就将寻求救助

* 欧元向四个半月高位回升,但涨势受限

* 消息人士表示西班牙正制定计划满足救助条件

路透纽约9月21日电---欧元兑美元周五攀升,扭转稍早跌势,受助于市场臆测西班牙可能不久就将寻求金援,以帮助缓解该国的债务危机.

周末前成交清淡,令波动加剧,交易商表示,由于西班牙可能寻求救助的时机不确定,欧元扩大涨势可能有困难.

了解情况的消息人士向路透表示,西班牙正考虑冻结养老金,并加快上调退休年龄以试图满足获得国际救助方案的条件.

但德国财长朔伊布勒表示,除了已经批准的银行业救助外,西班牙不需要主权债救助,因该国已经走上重获市场信心的正确之路.

"有关西班牙可能早至下周就寻求救助的报导扶助提振了对欧元的人气.市场仍逢低作多买入谨慎."法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Sebastien Galy表示.

欧元兑美元EUR=升0.1%,报1.2987美元,根据路透数据,日高为1.3047美元,离周一触及的1.3169美元四个半月高位不远.

美元指数.DXY跌0.1%,报79.3331,离上周美联储宣布积极放宽货币政策后触及的六个半月低点78.601不远.

SEB首席汇市策略师Carl Hammer表示,未来一个月欧元可能升至1.31美元或略上方,但可能在逾1.34-1.35美元见顶,因西班牙申请救助可能会是"对欧元最后一个利好消息".

继希腊、爱尔兰和葡萄牙后,西班牙成为欧债危机最新关注的焦点,该国一直对申请外部援助犹豫不决,给市场带来不确定性.周四,该国公债标售的得标利率下滑,但缓解可能是短暂的.

欧洲央行本月承诺,将购买欧元区受困成员国的较短期公债,但前提条件是这些国家首先要申请救助.

"风险是如果西班牙不寻求救助,投资人将恐慌性抛售新购入的西班牙公债",法国兴业银行的Galy表示.

即便西班牙寻求了救助,分析师表示,这可能对欧元也不是利多的迹象,因救助所要求的严格削减支出可能令已处于衰退的经济进一步受压.

市场对希腊也有担忧,协商者仍未达成协议,下一笔救助资金无法释出.

美元兑日圆JPY=跌0.2%,报78.10日圆,远低于周三在日本央行扩大资产购买计划后触及的79.21日圆的一个月高位.

英镑兑美元GBP=升至近13个月最高,受助于英国公共借款数据没有预期那么差.纽约尾盘,英镑升0.2%,报1.6246美元.

澳元兑美元AUD=攀升0.2%,报1.0448美元.

BK Asset Management的FX Strategy董事总经理Boris Schlossberg表示,欧元稍早走软,因有报导称瑞士央行抛售欧元兑澳元,作为将储备货币多元化长期计划的一部分.

Schlossberg表示,欧元反弹可能也归功于中东主权基金的需求.

欧元兑美元本周跌1%,为7月8日来最差一周,美元兑日圆本周跌0.4%.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2979 1.2968 +0.08 +0.26 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.14 78.23 -0.12 +1.56 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.39 101.45 -0.06 +1.84 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9328 0.9329 -0.01 -0.51 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6227 1.6214 +0.08 +4.45 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9760 0.9770 -0.10 -4.25 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0457 1.0433 +0.23 +2.27 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2111 1.2099 +0.10 -0.27 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7999 0.7995 +0.05 -3.96 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8287 0.8290 -0.04 +6.46 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7382 5.7364 +0.03 -3.99 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4496 7.4386 +0.15 -3.73 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5609 6.5154 +0.70 -4.75 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5159 8.4561 +0.71 -4.46 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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