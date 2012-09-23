(重温稿)〔美国股市〕几收平盘,抹去稍早因冀望西班牙将寻求援助而录得的涨幅

* iPhone 5上架,苹果股价创新高

* 标普500指数本周小跌

* 运输类股下滑限制升势

* 道指跌0.13%,标普500指数微跌0.01%,Nasdaq指数小涨0.13%

路透纽约9月21日电---美国股市周五收盘基本持稳,抹去稍早因冀望西班牙将寻求援助而录得的涨幅,尽管苹果iPhone 5今日上架,带动该股创下新高.

全球市值最大上市公司-苹果(AAPL.O)小升0.2%,报700.10美元,从纪录高位705.07美元回落, iPhone 5在全球市场开始销售后,苹果股价触及纪录高位.

消息人士透露,西班牙正在考虑冻结养老金与加快推进提高退休年龄的计划.目前该国正努力削减支出,以满足获得国际主权援助所需的条件.[ID:nSB1790506]

该消息以及欧洲央行采取措施提振欧元区经济成长,乃至美联储近期推出第三套量化宽松政策都对股市有支撑作用.

但本周市场走势迟滞,标普500指数涨跌幅都没有超过0.6%.

道琼工业指数.DJI小跌17.46点,或0.13%,至13,579.47点;标准普尔500指数.SPX微跌0.11点,或0.01%,至1,460.15点.Nasdaq指数.IXIC小涨4.00点,或0.13%,至3,179.96点.

标普500指数日高为1,467.07点,Nasdaq指数日高为3,196.93点.

本周,道指收跌0.1%,标普500指数收挫0.4%,Nasdaq指数回落0.1%.

Meridian Equity Partners董事总经理Joseph Greco表示,午后现货金遭遇大举抛售,因市场传闻芝加哥商业交易所(CME)可能上调商品保证金要求,这令金融服务类股承压.

Greco称,许多银行和其他金融公司有大量黄金等商品的敞口,所以上调保证金要求会影响他们.

现货金XAU=稍后反弹,在1711GMT,升0.6%,报1,777.19美元.

但金融股仍下滑,标普金融类股指数.GSPF收低0.3%.

运输类股限制市场升势,道琼运输类股指数.DJT跌1%,本周稍早联邦快递(FDX.N)和Norfolk Southern Corp. (NSC.N)对全球经济减弱对其业绩的影响发布了预警.

联邦快递收低0.9%,Norfolk Southern跌1.7%.

自8月初,标普500指数已经大涨5.9%,主要因对全球主要央行将发布新刺激措施的预期带动.9月13日,美联储宣布了第三套量化宽松政策,旨在提振经济,降低失业率.

市场今日交投较为活跃,因是"四巫聚首"日,即四种不同类型的9月股市期货和期权合约结算和到期日,这可能导致成交放大,波动增加,因投资人调整或执行衍生品仓位.

业绩方面,流行服饰企业Michael Kors Holdings Ltd (KORS.N)急升9.3%,报57.35美元,该公司表示,受全球销售强劲带动,该公司第二季盈利可能高于预期.

地产股攀升,美国第五大房屋建筑商KB Home (KBH.N)公布季度意外录得净利,该股暴涨16.4%,报15.26美元,PHLX地产股指数.HGX升1.74%.

甲骨文ORCL.O公布会计年度首季业绩符合市场预期,该股升0.7%,报32.47美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约79.2亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股之比均为约3:2,纽约证交所有303家股票触及新高,八家股票触及新低.Nasdaq市场则有191家创新高,28家创新低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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