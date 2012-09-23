(重温稿)〔美国债市〕长期美债价格下跌,受西班牙不久或请求纾困的传言打击

* 若西班牙请求纾困,将有利于风险较高资产

* 美联储政策或有利于中期公债

* 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特:就业市场状况促使其支持刺激政策

路透纽约9月21日电---美国长期公债价格周五在清淡交投中收低,因西班牙可能不久就会请求纾困的传言据说更有利于风险较高的资产.

中期债券表现出众,因投资者卖出短期债券买入收益率(殖利率)较高的债券,但他们因为担心长期通胀风险而避开30年期公债.

欧洲方面,知情人士告诉路透,西班牙在考虑冻结养老金,并加速实施提高退休年龄的计划,因该国正努力削减支出以获得国际纾困.

如果西班牙请求纾困,将使欧洲央行启动新的公债购买计划,并有可能缓解欧债担忧,因此降低对公债等避险资产的买需.

有报导称,西班牙准备好最早在9月27日请求欧洲央行援助,这"稍微激发了一些冒险意愿,"瑞银的执行董事和美国公债策略负责人William O'Donnell表示.

"在交投清淡中传来一丝利好风险意愿的消息,公债价格应声下跌,"他在谈及长期公债时表示.

30年期美债价格下跌6/32,收益率US30YT=RR报2.95%,略高于周四尾盘的2.94%.该债券上周下跌,本周的前四个交易日上涨.

尽管周五表现疲弱,30年债收益率本周降幅为6月初以来最大.

连涨四日之后,"我们可以预见,有幸在低点买入的投资者可能会获利了结,"O'Donnell表示.

指标10年期美债价格上涨2/32,收益率US10YT=RR较周四尾盘几无变动,报1.76%.

中期美债表现出众,五年债和七年债均录得较小涨幅.

"自美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取大胆行动以来,投资五年期美债就变得非常划算.美联储的措施包括保持近零利率直到2015年年中,并且专注于购买抵押支撑债券,"Wilmington Trust Investment Advisors旗下债券的资产组合经理Wilmer Stith表示.

首先,美联储的近零利率政策决定了三年及期限更短债券的收益率仅比零稍高一点.若要获得更高回报,投资者被迫要买入期限更长的债券.

但30年债的收益率也不到3%,这让投资者担心,如果通胀预期上升,他们将面临损失的风险.

Stith称,这使得五年债和七年债等中期债券成为最佳选择.

他说,美联储新一轮的量化宽松计划也包括购买这样年期的债券.

"美联储购买30年期抵押支持债券,但这类债券的存续期就相当于三年至五年期公债,"他表示

"在其他方面一样的情况下,投资者可能希望买入与美联储购买的抵押贷款支持证券存续期更有可比性的公债,这就是五年至七年公债,"Stith表示."因此这类年期的公债比较长期公债表现要好."

Stith青睐五年期投资级公司债.

美联储官员本周对最新的经济刺激政策表示支持.

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示,美国经济放缓、就业增长停滞，以及认为货币(宽松)政策能提高就业的想法使他对央行的最新政策给予支持.

此外,另一位通常以鹰派观点着称的美联储官员周四表示,联储可以把低利率再维持四年甚至更久,目的是在不引发通胀的情况压低低失业率.这支持了洛克哈特的这种鸽派看法.

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示,只要通胀预期可控,美联储应当维持近零利率,直至失业率降至5.5%以下.

"市场把昨天柯薛拉柯塔的讲话称为关键性逆转,"O'Donnell表示."如果说美联储官员的讲话曾出现过关键性逆转的话,昨天柯薛拉柯塔的讲话就是一个很好的例子,"他表示.

"他的观点是,我们可以在通胀率还没有发生明显变化之前把美国的失业率降低至5.5%."

-----------------------1949 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+04/32) 0.664

10年期公债US10YT=RR 98-28/32 (+02/32) 1.749

30年期公债US30YT=RR 96-07/32 (-02/32) 2.942 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>