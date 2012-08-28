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债券 | 2012年 8月 28日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.120%,投标倍数为4.10

路透华盛顿8月28日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.110

中值 0.110

低值 0.000

投资 0.122

价格/得标

价格 99.990667

高值得标比率 19.08%

投标倍数 4.10

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,333,200

总投标 163,898,853,200

竞争性投标得标 39,013,401,500

非竞争性投标得标 213,231,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/30

到期日 2012/09/27

CUSIP码 9127956J5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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