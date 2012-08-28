〔欧元债市〕德债持稳,聚焦在欧洲央行的购债计划

* 德债交投在狭窄区间,本周倾向上升

* 市场不确定ECB购债规模和时机

* 意大利公债标售收益率下跌,真正考验将是周四的标售

路透伦敦8月28日电---避险德债周二上涨,但留守在狭窄交投区间内,因欧洲央行(ECB)恢复购买政府公债计划的不确定性和对此预期的乐观情绪互相抵销.

德债期货在过去三个交易日未能突破略高于144.40的关键阻力位,该水平大约在7月高位和8月低位的中间.

ECB将干预债市,缓解西班牙借贷压力的前景拖累德债在8月中跌至七周低位,迄今德债价格已收复逾半数失地,因ECB购债计划的细节存在不确定性,投资人持谨慎态度.

欧洲央行执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行(ECB)将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对国家融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.[ID:nSB1746132]

但具体细节还未有定论.ECB表示,总裁德拉吉因"工作非常繁忙",决定不参加在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的央行总裁会议.

交易商表示,除非ECB在未来几天透露购债计划的一些细节,否则德债升穿阻力位,而不是回落至较低水平,的可能性更大.

德债期货FGBLU2日内上升15个跳动点,报143.95,日内交投区间为143.62-144.06.本月初,日内交投区间的宽度是超过两个大点.

交易商表示,交投区间收窄通常出现在价格迫近关键阻力水平之时.

Futurestechs技术分析师Clive Lambert预期,德债短期将升穿144.13-17阻力位区域,之后是7月高位146.26.瑞银的Richard Adcock说,最好等到德债升穿144.17后再建立德债多头头寸.

今日意大利标售两年期零票息公债和通膨保值债券,标售成绩良好,标售规模达到最高目标,且借贷成本低于近期标售.

不过,真正的考验将在周四,届时,意大利将标售最多65亿欧元五年期和10年期公债.

意大利长期公债收益率全线小幅上扬,10年意大利公债IT10YT=TWEB收益率升10.5个基点,至5.82%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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