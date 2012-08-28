〔欧洲股市〕收低,因担忧全球经济成长及欧债危机

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%,报1,088.62点
* 欧元区STOXX 50指数下跌0.8%,至2,442.12点
* 交易商称市场担心经济疲弱
* 杰克森霍尔和欧洲央行会议前的紧张情绪,也令市场承压
路透伦敦8月28日电---欧洲股市周二录得五个交易日来最高单日跌幅,因忧虑全球经济和欧元区债务危机,令股市承压,此前西班牙公布悲观的数据令市场忧虑加重.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.7%,报1,088.28点,为8月21日以来最高单日降幅,当时该指数下挫1.2%.欧元区STOXX 50指数.STOXX50E收低0.8%,报2,442.37点.
交易商称周五全球央行人士将在怀俄明州杰克森霍尔召开年会,部分人担心此次会议无法让投资者相信新刺激措施将很快祭出.
西班牙股指IBEX.IBEX下滑0.9%,此前数据显示,该国第二季经济衰退加剧.[ID:nSB1747966]重要地区加泰罗尼亚称需要政府提供较大救助.
投资人担心西班牙将越发受到欧元区债务危机的影响,此次危机已经让希腊和其它规模较小的国家寻求主权救助.而这种担忧情绪,也让市场重新期待欧洲央行将出手干预.
欧洲央行总裁德拉吉在7月26日誓言在面临经济危机时,将"尽一切可能"保卫欧欧元区,迄今FTSEurofirst 300指数上涨了7%左右.
由此,投资者认为欧洲央行或有可能在9月份重拾公债购买计划.
不过,德国央行对购债计划表示反对,称这种做法相当于为欧元区各国政府提供货币融资,将违反欧洲法律.德国央行的态度令投资者感到焦躁不安.
瑞士银行Bordier合伙人Michel Juvet表示,他曾考虑削减部分欧洲股票仓位,或出售欧洲股指期货合约,以防9月时欧洲央行未将其承诺化作实际行动,股市将下挫.
"我并不是预计ECB会议会有什么坏消息.不过,从负面的角度看,市场已经预期了太多,市场通常在9月表现不好.(股市)下跌是有可能出现的."Juvet称.
股票市场在8月期间虽然上扬,但成交量却低于均值,表明涨势缺乏可靠性.周二市场成交量再度在均值以下.
欧元区STOXX 50指数成交量在90日均值的50%左右.德国股市DAX指数和法国CAC-40指数情况也类似.
STOXX欧洲科技类股.SX8P下挫2.1%,是表现最差的板块.
尽管部分交易商趁股市8月上扬之机,透过出售6月和7月买入的低价股票来获利了结,但其它人表示,有关更多央行量化宽松的预期意味着市场下跌将是买入的良好时机.
英国富时100指数.FTSE微跌0.02%,报5,775.71点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.64%,报7,002.68点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.9%,报3,431.55点(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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