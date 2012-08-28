〔金属期市〕期铜因忧虑经济而下跌,聚焦在FED和ECB的行动

* 期铜下跌,投资人静待本周稍晚在杰克森霍尔举行的会议

* 美国房价上升,但消费者信心回落

路透纽约/伦敦8月28日电---期铜周二下跌,因忧虑全球经济,且美国经济数据良莠不齐,使投资人不确定美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周会暗示将出台新一轮刺激措施.

美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔会议上的讲话,预料将使市场继续猜测美联储推出另一轮购债计划的时间,但他的讲话可能使市场继续预期美联储下月将有所行动.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收低1.40美分,报每磅3.4625美元,盘中交投区间在3.4425-3.4720美元.

"铜价将可能维持在目前的水平附近,我认为不会升穿3.55美元或跌穿3.35美元并站稳."

根据汤森路透初步数据,周二成交量增加,为超过63,000口,较30天移动均值高出超过40%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时没有成交,最后买盘报每吨7,605美元,低于周五收报的7,640美元.

日本政府调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调,并警告,全球经济进一步的放缓及市场剧烈震荡对日本经济构成风险.[ID:nSB1746552]消息令投资人再次忧虑全球经济成长.

全球最大的经济体美国的楼市和消费者数据好坏不一,[US-ECI-CMN]令投资者不愿意在贝南克本周稍晚讲话前建仓.

此外,7月中国工业企业利润大跌,显示国内外需求放缓,打压企业获利.中国是全球最大的金属消费国.

大部份主要市场在过去一个月全线上涨,因寄望FED将推出第三轮货币宽松政策,且预期欧洲央行(ECB)将采取行动,拉低西班牙和意大利居高不下的借贷成本.

交易商表示,中国金川集团旗下的交易部门买进数万吨铜,刺激投机客过去两周内在中国实货铜市场大量买进,很可能引发现货铜进口套利.金川交易部门的一名交易经理表示,他们8-9月间在国内市场可能买下高达15万吨精炼铜.金川集团是中国第三大炼铜厂.[ID:nSB1740318]

"中国市场上,炼厂和投机客一直买入现货铜,令中国的供应略微收紧,因而导致保税仓库的库存进一步减少,"一名驻上海的实货铜交易商说.

"尽管最近有一轮成交,但下游铜需求仍然疲弱.LME实货铜较沪铜的溢价过去几个月仍然保持在每吨70-80美元左右,而部份溢价低至50-60美元."

LME三个月期锌CMZN3收低7美元,报每吨1,872美元,结束四天升势.

LME三个月期铅CMPB3小升4美元,收报1,975美元.

以下为1803 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 346.00 -1.65 -0.47 343.60 0.70

LME期铝 1916.00 -3.00 -0.16 2020.00 -5.15

LME期铜 7605.00 -35.00 -0.46 7600.00 0.07

LME期铅 1975.00 4.00 +0.20 2035.00 -2.95

LME期镍 16245.00 -230.00 -1.40 18710.00 -13.17

LME期锡 20700.00 -200.00 -0.96 19200.00 7.81

LME期锌 1872.00 -7.00 -0.37 1845.00 1.46

上海期铝 15400.00 20.00 +0.13 15845.00 -2.81

上海期铜 55570.00 -330.00 -0.59 55360.00 0.38

上海期锌 14720.00 -50.00 -0.34 14795.00 -0.51

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=