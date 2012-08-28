〔金属期市〕期铜因忧虑经济而下跌,聚焦在FED和ECB的行动

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 期铜下跌,投资人静待本周稍晚在杰克森霍尔举行的会议
* 美国房价上升,但消费者信心回落
路透纽约/伦敦8月28日电---期铜周二下跌,因忧虑全球经济,且美国经济数据良莠不齐,使投资人不确定美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周会暗示将出台新一轮刺激措施.
美联储主席贝南克周五在杰克森霍尔会议上的讲话,预料将使市场继续猜测美联储推出另一轮购债计划的时间,但他的讲话可能使市场继续预期美联储下月将有所行动.
纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收低1.40美分,报每磅3.4625美元,盘中交投区间在3.4425-3.4720美元.
"铜价将可能维持在目前的水平附近,我认为不会升穿3.55美元或跌穿3.35美元并站稳."
根据汤森路透初步数据,周二成交量增加,为超过63,000口,较30天移动均值高出超过40%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时没有成交,最后买盘报每吨7,605美元,低于周五收报的7,640美元.
日本政府调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调,并警告,全球经济进一步的放缓及市场剧烈震荡对日本经济构成风险.[ID:nSB1746552]消息令投资人再次忧虑全球经济成长.
全球最大的经济体美国的楼市和消费者数据好坏不一,[US-ECI-CMN]令投资者不愿意在贝南克本周稍晚讲话前建仓.
此外,7月中国工业企业利润大跌,显示国内外需求放缓,打压企业获利.中国是全球最大的金属消费国.
大部份主要市场在过去一个月全线上涨,因寄望FED将推出第三轮货币宽松政策,且预期欧洲央行(ECB)将采取行动,拉低西班牙和意大利居高不下的借贷成本.
交易商表示,中国金川集团旗下的交易部门买进数万吨铜,刺激投机客过去两周内在中国实货铜市场大量买进,很可能引发现货铜进口套利.金川交易部门的一名交易经理表示,他们8-9月间在国内市场可能买下高达15万吨精炼铜.金川集团是中国第三大炼铜厂.[ID:nSB1740318]
"中国市场上,炼厂和投机客一直买入现货铜,令中国的供应略微收紧,因而导致保税仓库的库存进一步减少,"一名驻上海的实货铜交易商说.
"尽管最近有一轮成交,但下游铜需求仍然疲弱.LME实货铜较沪铜的溢价过去几个月仍然保持在每吨70-80美元左右,而部份溢价低至50-60美元."
LME三个月期锌CMZN3收低7美元,报每吨1,872美元,结束四天升势.
LME三个月期铅CMPB3小升4美元,收报1,975美元.
以下为1803 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 346.00 -1.65 -0.47 343.60 0.70
LME期铝 1916.00 -3.00 -0.16 2020.00 -5.15
LME期铜 7605.00 -35.00 -0.46 7600.00 0.07
LME期铅 1975.00 4.00 +0.20 2035.00 -2.95
LME期镍 16245.00 -230.00 -1.40 18710.00 -13.17
LME期锡 20700.00 -200.00 -0.96 19200.00 7.81
LME期锌 1872.00 -7.00 -0.37 1845.00 1.46
上海期铝 15400.00 20.00 +0.13 15845.00 -2.81
上海期铜 55570.00 -330.00 -0.59 55360.00 0.38
上海期锌 14720.00 -50.00 -0.34 14795.00 -0.51
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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