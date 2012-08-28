〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因大涨后有获利了结

路透8月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,连跌第五个交易日,因获利了结及多头清仓,此前夏季旱灾令玉米市场升至纪录高位.

现在新作12月玉米较仅在两周前触及每蒲式耳8.49美元的纪录高位低6%左右,玉米生长季节天气不佳,令玉米价格连连上涨.该合约价格仍较6月中的略多于5美元高出60%.6月中时,旱灾带动玉米价格展开升势.

一农业气象学家周二表示,飓风艾萨克周三早将在美国墨西哥湾登陆,带来暴雨及地区性洪涝,这将对受旱灾影响的田地的大面积补充宝贵的土壤湿度,但也将阻止玉米,大豆和稻米的早期收割,将导致作物病害.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,"艾萨克肯定对一些地区的成熟作物带来问题.它将首先进入路易斯安那州东南部和密西西比州南部,带来1-1/2英尺或更多的降雨量,且在美国中西部中部和东南部将有3.0-5.0英寸或以上的降雨量."

12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报44.

12月玉米合约CZ2下跌5-1/4美分,结算价报7.95-1/2美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为225,764口.(完)

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