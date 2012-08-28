〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因大涨后有获利了结

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,连跌第五个交易日,因获利了结及多头清仓,此前夏季旱灾令玉米市场升至纪录高位.
现在新作12月玉米较仅在两周前触及每蒲式耳8.49美元的纪录高位低6%左右,玉米生长季节天气不佳,令玉米价格连连上涨.该合约价格仍较6月中的略多于5美元高出60%.6月中时,旱灾带动玉米价格展开升势.
一农业气象学家周二表示,飓风艾萨克周三早将在美国墨西哥湾登陆,带来暴雨及地区性洪涝,这将对受旱灾影响的田地的大面积补充宝贵的土壤湿度,但也将阻止玉米,大豆和稻米的早期收割,将导致作物病害.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,"艾萨克肯定对一些地区的成熟作物带来问题.它将首先进入路易斯安那州东南部和密西西比州南部,带来1-1/2英尺或更多的降雨量,且在美国中西部中部和东南部将有3.0-5.0英寸或以上的降雨量."
12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报44.
12月玉米合约CZ2下跌5-1/4美分,结算价报7.95-1/2美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为225,764口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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