〔美国债市〕公债价格上涨,市场预期贝南克将暗示更多刺激政策

* 美国标售350亿美元两年期公债

* 美国房价上涨,消费者信心转差

* 欧洲央行总裁德拉吉不会参加杰克森霍尔会议

* 美联储费希尔表示QE3并非"注定的"

路透纽约8月28日电---美国公债价格周二上涨,因交易商预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周稍晚会暗示可能进一步实施货币刺激政策以扶助经济.

对美联储将透过大规模购买债券来实施第三套量化宽松政策,即QE3的押注周二将指标10年期公债收益率拉低至三周低点,上周该收益率触及三个月高位.

交易商和分析师表示,西班牙经济龙头地区加泰罗尼亚正寻求援助的消息以及对欧元区第四大经济体西班牙可能很快需要全面援助的担忧也提振了对美国公债的避险买盘.

指标10年期公债US10YT=RR升5/32,收益率报1.64%,低于周一尾盘的1.65%.30年期长债US30YT=RR升9/32,收益率报2.75%,周一尾盘报2.76%.

美国财政部标售350亿美元两年期公债,对市场影响不大.

"标售后,市场保持极度淡静,指标公债较标售前水准无甚变动."Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer表示.

财政部还将在周三和周四分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.

贝南克将在周五怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)全球央行总裁会议上发表讲话.

2010年,贝南克在该会议上暗示会推出第二套量化宽松政策,即自2010年11月至2011年6月购买6,000亿美元长债.

欧洲央行总裁德拉吉称工作繁忙,不会参加今年的年会.

交易商原本指望德拉吉会在会议上讲话,以寻找欧洲政策制定者如何应对债务危机的线索.近几日有报导称欧洲央行正考虑旨在控制西班牙、意大利等负债沉重的欧元区成员国借款成本的购债计划.

市场对美联储是否会在9月12-13日政策会议上祭出又一轮大规模刺激计划的疑虑浮现.

达拉斯联储总裁费希尔周二向路透表示,美联储政策制定者尚未就QE3作出决定."没有什么是预先注定的."他表示.

自7月31日至8月1日美联储上次货币政策会议后,美国经济数据显示经济在春末夏初趋软后已有所改善.就业和楼市略有回升,令对更多刺激措施的预期降温.

"本周五,贝南克的讲话可能令人失望."LPL Financial固定收益策略师Anthony Valeri表示.

周二的经济报告巩固了美国经济缓慢成长的观点.根据标普/Case-Shiller,6月楼价连升五个月.但8月消费者信心降至九个月最低.[US-ECI-CMN]

另外,美联储周二购入46.46亿美元2020年11月至2022年8月到期的公债,为其卖短买长操作的一部分.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-) 0.272

五年期公债US5YT=RR 99-05/32 (+02/32) 0.676

10年期公债US10YT=RR 99-30/32 (+06/32) 1.634

30年期公债US30YT=RR 100-02/32 (+10/32) 2.747(完)

--编译 李军;审校 母红

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