〔纽约期市〕ICE期棉因获利了结而下跌,市场关注飓风艾萨克动向

路透纽约8月28日电---美国棉花价格周二下跌,投资者在上日市场上扬后选择获利了解.当时人们担心风暴将毁坏棉花作物.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收低0.52美分,或0.7%,收报每磅75.62美分.

该合约周一时跳涨了1.2%,当时热带风暴艾萨克逼近美国棉花带两大重要棉花种植州亚拉巴马和密西西比.[ID:nSB8560277].

热带风暴艾萨克已增强为飓风,周二刚刚离开墨西哥湾地区并开始接近在新奥尔良登陆.七年前飓风卡特里娜曾给该城市带来灾害.

"今日的棉花市场是典型的当日冲销交易商参与的情况.(这些交易者)在上日推高价格后,今日进行获利了结."独立棉花分析师Mike Stevens称.

尽管面临飓风,但仍有部分人担心棉花供给短缺.美国主要棉花生长地区德州预计不会受到艾萨克的袭扰.截至2012年7月作物年度的美国棉花总产量料增长14%至逾1,700万包.

交易商称,全球纺织品市场的供应过剩预计将触及纪录水准.但部分基金认为,如果疲弱的季风雨令主要棉花生产国印度产量减少,将迫使该国政府限制出口.

商品期货交易委员会(CFTC)上周五最新数据显示,截至8月21日,对冲基金和其它投机性投资者持有的棉花净多头仓位增加一倍至12,333口.

这是2月以来对冲基金持有多仓的最高水准,距离仅在三周前的净空仓情形有了很大转变.(完)