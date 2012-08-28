〔美国股市〕基本持平,成交量为年内最清淡之一

* 连续第二天成交清淡,投资人静待贝南克周五讲话

* 美国消费者信心意外下跌

* 6月房价升幅多于预期

* 道指跌0.2%,标普500指数微跌0.1%,Nasdaq指数收高0.1%

路透纽约8月28日电---美国股市周二几无变动,成交保持清淡,此前美国公布的经济数据良莠不齐,令投资人没有理由将注意力移离美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五的讲话.

贝南克将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话,且可能宣布刺激经济增长的新举措.不过,贝南克的讲话料将令市场继续预期美联储将出台第三轮购债计划,使市场继续猜测美联储行动的具体时间.

成交量为内年最低之一,周一成交量为今年迄今最低.8月份是传统的交投淡季,加之多数投资人离场观望,静待贝南克的讲话.

"我认为目前的市场走势对未来的走向没有很大的指导意义,"FAM Value Fund联席经理John Fox说,"因为没有什么事件发生,人人都在等待周五贝南克的讲话."

全球经济放缓的最新迹象令更多央行刺激措施出台的预期增强.日本政府调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调,并警告,全球经济进一步的放缓及市场剧烈震荡对日本经济构成风险.[ID:nSB1746552]

美国经济谘商会周二表示,美国8月消费者信心意外下跌至九个月来的最低,因美国人对短期前景感到更悲观.

周二公布的一份备受关注的调查报告显示,6月美国独栋房屋价格连续第五个月上涨,进一步表明房市改善.6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.[US-ECI-CMN]