〔美国股市〕基本持平,成交量为年内最清淡之一

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 连续第二天成交清淡,投资人静待贝南克周五讲话
* 美国消费者信心意外下跌
* 6月房价升幅多于预期
* 道指跌0.2%,标普500指数微跌0.1%,Nasdaq指数收高0.1%
路透纽约8月28日电---美国股市周二几无变动,成交保持清淡,此前美国公布的经济数据良莠不齐,令投资人没有理由将注意力移离美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五的讲话.
贝南克将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话,且可能宣布刺激经济增长的新举措.不过,贝南克的讲话料将令市场继续预期美联储将出台第三轮购债计划,使市场继续猜测美联储行动的具体时间.
成交量为内年最低之一,周一成交量为今年迄今最低.8月份是传统的交投淡季,加之多数投资人离场观望,静待贝南克的讲话.
"我认为目前的市场走势对未来的走向没有很大的指导意义,"FAM Value Fund联席经理John Fox说,"因为没有什么事件发生,人人都在等待周五贝南克的讲话."
全球经济放缓的最新迹象令更多央行刺激措施出台的预期增强.日本政府调降对该国出口导向型经济的评估,为2011年10月以来首见,因全球经济成长放缓,令出口和工业生产承受压力,且危及复苏前景.政府表示,美国和中国经济减速,加上欧债危机,造成这次的下调,并警告,全球经济进一步的放缓及市场剧烈震荡对日本经济构成风险.[ID:nSB1746552]
美国经济谘商会周二表示,美国8月消费者信心意外下跌至九个月来的最低,因美国人对短期前景感到更悲观.
周二公布的一份备受关注的调查报告显示,6月美国独栋房屋价格连续第五个月上涨,进一步表明房市改善.6月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.[US-ECI-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。