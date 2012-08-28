修正:〔国际油市〕油价上涨,因飓风艾萨克威胁美国墨西哥湾原油生产

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:第二段飓风名称应为"艾萨克",非"艾克森")
* 艾萨克增强为飓风,目标路易斯安那州
* 白宫表示动用储备仍是一个选项
* IEA总干事表示高油价不是释放储备的理由
路透纽约8月28日电---油价周二上涨,飓风艾萨克逼近美国墨西哥湾,迫使该地区企业关闭原油钻井平台和炼厂.
艾萨克已增强为一级飓风,预计将在周二稍晚抵达路易斯安那州沿岸.
美国总统奥巴马警告墨西哥湾地区居民,艾萨克可能造成严重洪涝,但他在电视讲话中未提及可能释放战略石油储备.
白宫发言人稍后表示,动用战略石油储备仍是一个选项,"但今日没有什么要宣布的."
布兰特和美国原油期货在奥巴马讲话前一度下滑,因美国公布的消费者信心数据疲弱.
10月布兰特原油期货LCOc1升0.32美元,报每桶112.58美元,盘中跌至111.71美元,但在200日移动均线切入位111.45美元前寻获支撑,今日日高报113.10美元.
美国10月原油期货CLc1收高0.86美元,结算价报每桶96.33美元,盘中高见96.54美元.
墨西哥湾地区炼厂关闭的炼油日产能为约132万桶,因预期炼厂对原油的需求减少,油价周一受压.
美国取暖油期货HOU2 HOc1小涨,但RBOB汽油期货RBc1跌约0.03美元,在周一大涨逾0.07美元后有获利了结.
近月9月取暖油和汽油期货周五到期.
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示,单是原油价格高企不足以推动释放战略储备.[ID:nSB1748068]
七国集团(G7)财长周二敦促产油国增产,以满足需求,并警告称,准备同意释放战略石油储备来压低油价.高油价可能损及全球成长."我们准备呼吁国际能源署(IEA)采取适当行动,确保市场有充足、及时的供应,"G7在一份声明中称,"当前油价上涨,反映出地缘政治忧虑和部分地方供应中断.我们鼓励产油国增产以满足需求."[ID:nSB1748564]
结算后,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存增加550万桶;汽油库存减少240万桶,馏分油库存增加140万桶.[ID:nSB8560651]美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 96.33 0.86 0.9% 95.14 96.54 190,169 230,844
11月原油 96.63 0.84 0.9% 95.49 96.83 35,346 60,893
9月RBOB汽油 3.1261 -0.0287 -0.9% 3.0940 3.1714 18,447 36,098
10月RBOB汽油 2.9333 -0.0167 -0.6% 2.9023 2.9679 53,613 66,351
9月取暖油 3.1203 0.0085 0.3% 3.1013 3.1375 24,653 41,290
10月取暖油 3.1285 0.0090 0.3% 3.1110 3.1446 50,220 79,661
ICE合约
10月布兰特 112.58 0.32 0.3% 111.71 113.10 184,815 171,394
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 370,733 434,112 516,176 1,498,248 3,734
汽油 145,618 185,845 136,151 280,933 -6,920
取暖油 136,638 214,920 137,454 326,136 -1,716(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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