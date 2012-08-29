〔欧元债市〕意大利公债在标售前上扬,德债回落

* 意大利公债在标售前上扬

* 交易商预计需求不错,此前标售国库券需求稳健

* 德债回落,二线国家公债上扬

路透伦敦8月29日电---意大利公债收益率周三下滑,因交易商预计周四意大利的公债标售将获得良好的需求.

意大利今年稍早标售六个月国库券,其借款成本大幅下滑,周二意大利标售零附息债券,其两年期借款成本大跌近两个百分点.

上述两次标售的成功令投资人对周四意大利标售65亿欧元较长期公债的期望值增加.

投资人对短期债券的兴致被对欧洲央行将恢复购买公债计划的预期所提升.

德国总理梅克尔在同意大利总理蒙堤会晤后发表的讲话也扶助意大利公债上涨,并将西班牙公债从低点拉回.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌4个基点,报5.78%,两年期公债收益率IT2YT=TWEB跌约10个基点,报2.98%.

德债期货FGBLU2日内跌38个跳动点,报143.58,盘中一度试图守住关键阻力水准144.17,这是其7月至8月跌势的62%回档位.

对欧洲央行拟议的购债计划如何奏效的不确定性将在短期内令市场保持波动.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB变动不大,收盘报6.49%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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