〔纽约期市〕美国可可期货续升触及九个月新高,在2,600美元遭遇阻力

路透伦敦/纽约8月29日电---美国可可期货价格周三续升,触及九个月新高,因对冲基金继续押注全球最大可可种植国--科特迪瓦(象牙海岸)供应吃紧.
原糖期货下挫约1%,因主要产国巴西收割进度平稳,引发卖压.咖啡期货也走软.
洲际交易所(ICE)可可期货连升三日,创下九个月新高2,600美元,之后因技术性卖压而回吐部分升幅.
可可期货升势放缓,ICE-12月可可期货CCc2收高6美元,或0.23%,报每吨2,574美元,表现超过其他商品.
部分买盘是受到对美联储主席贝南克将在周五宣布新的刺激措施的希望带动.
伦敦12月可可期货LCCc2盘中也触及九个月高位1,715英镑,但终场收低1英镑,收在每吨1,694英镑,之前升势幅度达7%.
ICE指标10月原糖期货SBc1收低0.37美分,或1.8%,报每磅19.76美分.盘中一度跌至19.45美分,为6月6日迄今最低.
伦敦10月白糖期货LSUc1跌3美元,或0.55%,报每吨556.8美元,周二曾触及544.50美元,是2010年8月以来最低水准.
指标ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收低0.77%,报每磅1.6665美元,支撑位可能在1.6535美元附近.成交仅为9,772口,为30日和250日均值的一半.
Liffe市场罗布斯塔咖啡期货受美元上涨打压,11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低2美元,或0.1%,报每吨2,070美元,成交清淡.(完)
--编译 李军;审校 母红