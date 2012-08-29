〔国际油市〕油价下滑,因艾萨克对离岸钻井平台损害料有限

* 艾萨克对离岸钻井平台损害料有限
* EIA公布上周美国原油库存增加
* 关注周四美国公布的初请失业金数据
路透纽约8月29日电---布兰特原油期货周三在震荡交投中小跌,美国原油期货下滑,因预期已经减弱为热带风暴的艾萨克对离岸产油设施的损害有限,且数据显示上周美国原油库存大增.
布兰特原油期货跌幅受限,因北海原油生产设施将进行维护、中东局势持续动荡,且挪威油田服务业工人可能举行罢工.
交易商表示,布兰特原油期货还受到技术性支撑,盘中该期货一度跌至较200日移动均线切入位111.48美元高0.02美元的水准.
德国商业银行油市分析师Carsten Fritsch表示,"预计墨西哥湾原油生产很快会恢复正常."
市场结算后,美国国家飓风中心宣布,艾萨克已减弱为热带风暴.
10月布兰特原油期货LCOc1跌0.04美元,报每桶112.54美元,盘中在111.50-113.30美元之间交投.
美国10月原油期货CLc1收低0.84美元,结算价报每桶95.49美元,盘中高见96.37美元,低于200日移动均线切入位96.72美元.
美国原油期货成交量较30日均值低41%,布兰特原油期货成交量较30日均值低8%.
美国取暖油期货HOU2 HOc1下滑,RBOB汽油期货RBc1跌逾0.02美元.
消费国可能释放战略石油储备的可能性也令油价承压.
美国白宫发言人重申有关释放战略石油储备可能性的所有选项均存在,没有声明要宣布.
七国集团(G7)财长周二敦促产油国增产,以满足需求,并警告称,准备同意释放战略石油储备来压低油价.高油价可能损及全球成长."我们准备呼吁国际能源署(IEA)采取适当行动,确保市场有充足、及时的供应,"G7在一份声明中称,"当前油价上涨,反映出地缘政治忧虑和部分地方供应中断.我们鼓励产油国增产以满足需求."[ID:nSB1748564]
美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存增加378万桶,预估为减少150万桶;汽油库存减少151万桶,预估为减少140万桶;馏分油库存增加87.3万桶,预估为减少10万桶.[ID:nSB1750590]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 95.49 -0.84 -0.9% 94.76 96.37 174,788 230,844
11月原油 95.81 -0.82 -0.9% 95.08 96.67 26,039 60,893
9月RBOB汽油 3.1003 -0.0258 -0.8% 3.0841 3.1362 12,387 36,098
10月RBOB汽油 2.9168 -0.0165 -0.6% 2.8913 2.9430 43,393 66,351
9月取暖油 3.1157 -0.0046 -0.2% 3.0939 3.1285 10,435 41,290
10月取暖油 3.1224 -0.0061 -0.2% 3.1012 3.1366 43,875 79,661
ICE合约
10月布兰特 112.54 -0.04 0.0% 111.50 113.30 174,325 191,605
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 342,224 381,250 508,358 1,511,314 13,066
汽油 103,807 165,480 136,363 275,197 -5,736
取暖油 105,521 143,018 138,084 317,255 -8,881 (完)
--编译 李军;审校 母红