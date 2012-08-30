〔美国热股〕Ciena季度亏损超预期并作出悲观季度营收预估,股价大跌

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月30日电---网络设备制造商CienaCIEN.O公布季度亏损高于预期,并且预计第四季营收将低于预估,因客户推迟订单.
Ciena周四盘初大跌13.88%,报14.40美元;思科(Cisco System)(CSCO.O)下跌0.89%,报19.03美元;高通(Qualcomm)(QCOM.O)下滑0.87%,报61.57美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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