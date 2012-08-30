〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.081%,投标倍数为2.80

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透华盛顿8月30日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.081%
中值 1.050%
低值 0.985%
价格/得标
价格 99.455337
高值得标比率 33.82%
投标倍数 2.80
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,016,100
总投标 81,337,946,100
竞争性投标得标 28,992,270,000
非竞争性投标得标 7,746,100
FED附加 0
初级市场交易商投标 57,850,000,000
初级市场交易商得标 12,685,370,000
直接投标 10,306,000,000
直接投标得标 5,186,000,000
间接投标 13,174,200,000
间接投标得标 11,120,900,000
发行细节
发行日 2012/08/31
到期日 2019/08/31
CUSIP码 912828TN0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。