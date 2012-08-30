版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.081%,投标倍数为2.80

路透华盛顿8月30日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.081%

中值 1.050%

低值 0.985%

价格/得标

价格 99.455337

高值得标比率 33.82%

投标倍数 2.80

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,016,100

总投标 81,337,946,100

竞争性投标得标 28,992,270,000

非竞争性投标得标 7,746,100

FED附加 0

初级市场交易商投标 57,850,000,000

初级市场交易商得标 12,685,370,000

直接投标 10,306,000,000

直接投标得标 5,186,000,000

间接投标 13,174,200,000

间接投标得标 11,120,900,000

发行细节

发行日 2012/08/31

到期日 2019/08/31

CUSIP码 912828TN0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐