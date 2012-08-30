〔国际油市〕9月15日止四周OPEC石油日均出口料减少21万桶--分析师

欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
路透伦敦8月30日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月15日的四周内,石油日均出口料将减少21万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至9月15日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,382万桶,截至8月18日止四周每日原油出口量为2,403万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。