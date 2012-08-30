〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,投资人等待贝南克讲话

* 在杰克森霍尔会议前,汇市走势料迟滞

* 英镑技术支持位在1.5743美元左右

* 英国借贷数据疲弱,英国央行料在11月推出更多QE

路透伦敦8月30日电---英镑兑美元周四下滑,市场交投审慎,因市场人士保持警惕,静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五在央行总裁会议上的讲话.

任何有关决策者或推出进一步宽松货币的暗示,都可能令美元承压.不过在近期美国数据较为良好之后,许多市场参与者不太愿意如此押注.

贝南克周五将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)讲话.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.1%,报1.5809美元,留守在技术支持位、100日移动均线切入位1.5743美元的上方.

"市场明显处于观望...贝南克对美联储可能推出更多量化宽松政策的任何暗示都可能支撑风险资产,包括英镑兑美元."苏格兰皇家银行汇市策略师Melinda Burgess表示.

"如果贝南克的讲话令人失望,美元走势可能改善."

欧元/英镑的走势也迟滞,欧元/英镑EURGBP=D4小跌0.1%,至0.7903英镑,仍然在周二触及的三周高位0.7955英镑附近.

"英镑/美元正受到美元走势和明天美联储主席贝南克讲话的推动,"法国巴黎银行外汇策略师Michael Sneyd说.

"我们乐见欧元/英镑走低,但目前作壁上观,因为这里有很多空头仓位,若欧洲央行(ECB)传出一些利好消息,欧元/英镑或将轧平空仓走高."

Sneyd说,欧元/英镑升至0.8000-0.8050的任何涨势,都将是重新建立空头部位的良机.

但交易商仍保持警惕,英国未来几天或几周或将公布疲弱的经济数据,这可能增加英国央行靠拢推出更多宽松政策(QE)的风险,令英镑承压.

英国央行周四公布,英国7月抵押贷款批准件数为47,312件(预估为47,000件),6月为44,124件.英国7月消费者信贷较前月减少2亿英镑(预估为增加5亿英镑)降幅为2月以来最大,6月为增加1亿英镑.[ID:nSB1751790]

路透访问分析师调查显示,预计英国央行将在11月追加500亿英镑量化宽松政策,但在下周政策会议将宣布维持政策不变.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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