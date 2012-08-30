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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 23:52 BJT

〔标题新闻〕伊朗可能准备将地下铀浓缩设施产能翻番--国际原子能总署(IAEA)报告

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JUDJ7]

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